ГБР разоблачило пытки задержанных сотрудниками полиции

Злоумышленникам, согласно УК Украины, грозит до 8 лет лишения свободы.

Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении в разных регионах Украины нескольких полицейских, которые избивали и пытали задержанных. Об этом проинформировала пресс-служба ГБР.

В частности, следователя Гайсинского райуправления полиции в Винницкой области подозревают в том, что он в 2021 году незаконно задержал и избил несовершеннолетнего. По решению прокурора Винницкой областной прокуратуры лейтенант полиции был уволен. Сейчас устанавливаются лица сообщников, причастных к избиению несовершеннолетнего.

В Ровенской области инспектора взвода областного Управления патрульной полиции подозревают в избиении задержанного. В 2020 году патрульный полицейский нанес телесные повреждения средней тяжести задержанному, который отказался поехать с полицейскими на признание и начал нецензурно высказываться в адрес правоохранителей.

В Киевской области инспектор патрульной полиции Черниговского райуправления полиции избил водителя скутера, который ехал без регистрационного номера. Потерпевший попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, и в результате получил инвалидность.

Все фигуранты подозреваются в превышении служебных полномочий, сопровождавшихся насилием и угрозой применения насилия, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего, действиями. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее стало известно, что в Киеве трое сотрудников полиции избили адвоката.

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