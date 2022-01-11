Сроки обязательной вакцинации для медиков и коммунальщиков перенесли — даты

До 20 января все работники сферы медицины и коммунальных услуг должны были вакцинироваться, или рискуют быть отстранены от работы.

| Автор: Шароди Диана

Привиться нужно до 31 января, иначе отстраняют от работы / Иллюстративное фото / depositephotos.com

Сроки обязательной вакцинации для коммунальщиков и медиков немного отодвинули. Теперь данное обязательство вступит в силу 31 января.

Читайте также: Ляшко объяснил разницу между ревакцинацией и бустерной прививкой

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Новый перечень профессий, представители которых должны пройти обязательную вакцинацию от COVID, вступит в силу 31 января. Ранее граничный срок обязательной вакцинации должен был наступить 20 января, иначе работников будут отстранять от работы без сохранения заработной платы.

Обязательно вакцинироваться должны до 31 января сотрудники органов местного самоуправления, работники заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, все коммунальщики.

До 31 января 2022 года представители этих специальностей должны будут сделать минимум одну дозу прививки. Иначе они будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Требование не касается тех, у кого есть подтвержденный медицинский отвод.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко утверждает, что вакцинироваться нужно как можно скорее, поскольку всплеск штамма Омикрон создаст увеличенную нагрузку на систему здравоохранения в Украине.

"Но количество случаев COVID-19, вызванных новым штаммом, растет, что может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна",

— резюмировал Ляшко.

Читайте также: Бустерная COVID-прививка теперь доступна для всех украинцев, – Ляшко

Напомним, Минздрав выступает за производство конопли в Украине для лекарств. Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.