На Буковине патрульные остановили пьяного полковника полиции

Нарушитель назвался начальником одесского управления стратегических расследований НПУ

В Черновицкой области патрульные полицейские остановили автомобиль, за рулем которого оказался пьяный полковник полиции из Одессы. Об этом пишет издание zaxid.net.

Сообщается, что инцидент, который произошел еще 8 января, получил огласку только 11 января после того, как полицейские опубликовали видео со своих бодикамер. Водитель с явными признаками опьянения назвался начальником управления стратегических расследований Нацполиции в Одесской области Вячеславом Е.

В беседе с патрульными он признал вину, но отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови. Также нарушитель просил полицейских не давать формальный ход делу, ссылаясь на свою высокую должность в полиции и связи в управлении черновицкой полиции в том числе.

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В автомобиле вместе мужчиной находилась его трезвая жена. На вопрос, почему она не вела машину, тот заявил, она не знает местности.

В пресс-службе черновицкой полиции журналистам подтвердили и факт остановки пьяного водителя, и его принадлежность к правоохранительным органам.

В отношении водителя полицейские оформили протоколы по ч. 1 ст. 122 (проезд на запрещающий знак) и ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

В управлении полиции Одессы журналистам местного издания "Думская" заявили, что упомянутый полицейский начальник в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком.

Напомним, в декабре замминистра внутренних дел поскандалил с полицейскими на блок-посту, после чего лишился работы.

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