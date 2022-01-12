В Украине уже началась новая волна COVID-19 - НАНУ

В Украине повторяется ситуация, которая была в странах восточной Европы, но с небольшой задержкой во времени.

В Украине начинается новая волна коронавирусной инфекции, так как число положительных тестов на COVID-19 в стране выросло почти на 40% в сравнении с минимальными показателями последних чисел декабря. Об этом в среду, 12 января, на своей странице в Facebook сообщила Национальная академия наук Украины.

О том, что волна инфекции началась, говорится в исследовании Рабочей группы НАНУ по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.

Ученые обратили чнимание, что в Украине увеличились объемы тестирования и количество положительных тестов. Среднее количество новых обнаружений в Украине составило до 4 540 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 158 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 6 202 (SEIR_U), 4 795 (Prophet) в течение недели 12-18 января 2022 года и 7 072 (SEIR_U), 4 735 (Prophet) - в течение 19-25 января", - говорится в документе.

В исследовании указано, что смертность от болезни выросла до 3,2-3,3% в сравнении с показателями 4-5-недельной давности. Этот рост произошел в основном за счет изменений в возрастной структуре больных и не имеет отношения к патогенным свойствам вируса. В последние 3-5 дней среди больных возросла доля совершеннолетней молодежи до 35 лет.

Ученые НАН заявили, что в Украине повторяется ситуация, которая была в странах восточной Европы, но с небольшой задержкой во времени, а начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к скачкам в данных.

"Сейчас трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии. Согласно данным о заразности штамма Омикрон и эпидемических тенденций ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей. Открытие школ после каникул и сезонность могут существенно повлиять на динамику эпидемии", - говорится в сообщении.

Ранее Минздрав назвал сроки COVID-вакцинации детей от пяти лет.

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