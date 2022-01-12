- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
В Одессе "заминировали" главную елку города
Полицейские провели проверку, но ничего опасного не нашли
В Одессе телефонные хулиганы "заминировали" главную елку в центре города. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Читайте также: В Киеве 11 января "заминировали" все школы
"В полицию поступило сообщение об угрозе взрыва на улице Дерибасовской, 1. На место направлены следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.
По результатам проведенной проверки никаких взрывных устройств или веществ не обнаружено.
Напомним, в Киеве заминировали все аэропорты. Аэропорты "Киев" имени Игоря Сикорского и "Борисполь" эвакуируют из-за сообщения о взрывчатке.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: