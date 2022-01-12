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В Одессе "заминировали" главную елку города

Полицейские провели проверку, но ничего опасного не нашли
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Одессе "заминировали" главную елку города
В Одессе заминировали елку / od.npu.gov.ua

В Одессе телефонные хулиганы "заминировали" главную елку в центре города. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"В полицию поступило сообщение об угрозе взрыва на улице Дерибасовской, 1. На место направлены следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.

По результатам проведенной проверки никаких взрывных устройств или веществ не обнаружено.

Напомним, в Киеве заминировали все аэропорты. Аэропорты "Киев" имени Игоря Сикорского и "Борисполь" эвакуируют из-за сообщения о взрывчатке.

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