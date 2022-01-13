На Прикарпатье на перевалах установили пункты обогрева

В период сильных заморозков в горных регионах Украины развернули мобильные пункты обогрева.

| Автор: Шароди Диана

Туда могут зайти погреться все желающие / Иллюстративное фото / depositephotos.com

На всех перевалах Прикарпатья развернули пункты обогрева. Туда могут прийти все желающие, чтобы согреться и переждать мороз.

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Об этом информирует Служба автомобильных дорог Ивано-Франковской области в Facebook.

Сообщается, что мобильные пункты обогрева расположены на Яблуницком, Вышковском, Кривопольском и Буковецком перевалах. Там на 13 января Укргидрометцентр обещает до 16 градусов с отметкой минус.

"По состоянию на 06:00 13 января на Яблуницком перевале -16 градусов мороза, на Вышковском - 14 градусов, Кривопольском и Буковецком - 13 градусов. На всех перевалах развернуты мобильные пункты обогрева",

— сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, водители могут переждать мороз в местах отстоя автотранспорта. Также Служба автомобильных дорог Ивано-Франковской области информирует, что на данный момент работники проводят противогололедную обработку, которая является необходимостью после снегопадов. На данный момент автодор утверждает, что покрытие трасс в Ивано-Франковской области уже сухое, тем не менее, водителей просят быть аккуратными на дорогах.

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