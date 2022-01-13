Зеленский не сможет злоупотреблять реестром олигархов, - СНБО

Вносить в реестр политических оппонентов не выйдет, говорят в СНБО

Президент Владимир Зеленский не сможет использовать реестр олигархов в качестве политического инструмента, поскольку Совет нацбезопасности и обороны, который заведует реестром олигархов, является коллегиальным органом. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Это невозможно, потому что есть 22 члена Совета национальной безопасности и обороны и каждый со своим мнением, каждый со своим жизненным опытом. Если вы считаете, что Владимир Александрович сказал, и все выстроились в ряд – это не так", - сказал он.

По словам Данилова, у каждого члена СНБО есть право высказаться по рассматриваемым вопросам.

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"Владимир Александрович главный, это да, ведь он подписывает указы. Но дискуссия на СНБО продолжается, это коллегиальный орган", - добавил Данилов.

Напомним, Данилов назвал сроки внесения в реестр первых олигархов. Первые олигархи будут определены на заседании СНБО, которое пройдет в конце мая следующего года, уточнил Данилов.

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