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Зеленский не сможет злоупотреблять реестром олигархов, - СНБО
Президент Владимир Зеленский не сможет использовать реестр олигархов в качестве политического инструмента, поскольку Совет нацбезопасности и обороны, который заведует реестром олигархов, является коллегиальным органом. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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"Это невозможно, потому что есть 22 члена Совета национальной безопасности и обороны и каждый со своим мнением, каждый со своим жизненным опытом. Если вы считаете, что Владимир Александрович сказал, и все выстроились в ряд – это не так", - сказал он.
По словам Данилова, у каждого члена СНБО есть право высказаться по рассматриваемым вопросам.
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"Владимир Александрович главный, это да, ведь он подписывает указы. Но дискуссия на СНБО продолжается, это коллегиальный орган", - добавил Данилов.
Напомним, Данилов назвал сроки внесения в реестр первых олигархов. Первые олигархи будут определены на заседании СНБО, которое пройдет в конце мая следующего года, уточнил Данилов.
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