В Полтаве произошел пожар в отделении "Приватбанка"

Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.

В Полтаве вчера, 12 января, произошел пожар в отделении "Приватбанка", которое располагается на улице Шевченко в Шевченковском районе. Никто из людей не погиб и не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области.

Служба спасения получила сообщение о пожаре в отделении "Приватбанка" в 20:31. На место происшествия немедленно направили 17 бойцов ГСЧС и 2 единицы специальной техники.

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Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. В 20:53 пожар локализовали, а в 21:09 – полностью ликвидировали. Погибших и пострадавших нет. Огонь уничтожил облицовку потолка, повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Сейчас устанавливается причина возгорания.

Напомним, ранее стало известно, что в Хмельницкой области произошел пожар в частном жилом доме в селе Медисовка, в результате которого погибли 4 детей (2015-2021 г. р.).

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Место происшествия / pl.dsns.gov.ua