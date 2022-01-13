Под Киевом пожар на складе автошин

Огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров.

| Автор: Шароди Диана

Пострадавших и жертв в результате пожара нет / dsns.gov.ua

Рано утром в четверг, 13 января, под Киевом загорелся склад с автошинами.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Бородянке, что под Киевом, загорелось складское помещение с автомобильными шинами. Приблизительная площадь, которую охватил огонь, составляет около 1000 квадратных метров. Больше двух с половиной часов потребовалось пожарным для того, чтобы устранить опасность и потушить огонь.

На месте возгорания для тушения пожара работали 27 человек, задействованы 7 пожарных машин.

По информации ГСЧС, жертв и пострадавших нет. Ситуация контролируемая.

Также во вторник, 11 января, в Харькове на территории Свято-Благовещенского кафедрального собора возник огонь. Пожар быстро потушили. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

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Отметим, днем ранее, 12 января, в городе Першотравенск Днепропетровской области произошел пожар в лицее №2. Никто из людей не погиб и не пострадал.

Напомним, рано утром 12 января в Днепропетровской области загорелся автобус, который перевозил работников одного из местных предприятий.