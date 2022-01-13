Украинцы создали "бандитскую" платформу для хакеров, - СБУ

Группа украинцев предлагала незаконные услуги иностранным хакерам

СБУ ликвидировала хакерскую группировку, которая промышляла воровством денег у иностранных компаний. Известно о 50 пострадавших компаниях, у которых украли совокупно миллион долларов, сообщает ведомство.

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Отмечается, что спецоперация проводилась совместно с американскими и британскими правоохранителями.

"Были разоблачены злоумышленники, которые совершали хакерские атаки на иностранные компании, а также оказывали платные услуги по подмене IP-адресов другим хакерам. По предварительным оценкам, за время деятельности группа заработала более $1 млн", - рассказали в СБУ.

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По данным правоохранителей, злоумышленники создали продвинутую версию VPN-сервиса, который позволял подгружать через платформу компьютерные вирусы, шпионское обеспечение и другие вредоносные программы.

"То есть это был сугубо бандитский сервис, созданный злоумышленниками для злоумышленников и неподконтрольный никакой власти или правоохранительным органам", - заявили в СБУ.

Пользователи "сервиса" использовали его для взлома компьютерных систем государственных и коммерческих учреждений, распространения вирусов-вымогателей, проведения DDoS-атак.

Напомним, в Киеве хакеры обокрали несколько бюджетных учреждений. Преступники удаленно взламывали компьютеры в бухгалтерии.

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