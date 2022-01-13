В Харькове горит университет имени Каразина

В центре Харькова горит университет имени Каразина. Студентов и преподавателей эвакуировали.

| Автор: Шароди Диана

В четверг, 13 января, в Харькове вспыхнул пожар в университете имени Каразина, расположенном в центре города. По предварительной версии спасателей, возгорание возникло на втором этаже главного корпуса учебного заведения.

Об этом информирует местное издание Kharkiv Today.

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"13 января около 12:40 в главном корпусе Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (площадь Свободы, 4) произошел пожар. Всех студентов и преподавателей эвакуировали. На тушение пожара направили шесть автомобилей ГСЧС",

— сказано в сообщении.

По предварительной версии, очаг возгорания — на втором этаже главного корпуса университета, предварительно в лаборатории. По другой версии, горит актовый зал.

Очевидцы утверждают, что видели сильное задымление внутри университета — пять этажей окутаны густым дымом.

На месте работают спасатели ГСЧС и пожарные. По состоянию на 13:30 информации о локализации возгорания или устранении огня не поступало.

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Напомним, 7 января вечером в Харькове случился пожар в студенческом общежитии, в котором живут студенты Харьковского национального университета имени Каразина. Возгорание произошло по по адресу ул. Алчевская, 46.