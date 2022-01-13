Россия может начать вторжение в Украину с моря — ВМС

Угроза вторжения России в Украину с моря является реальной.

| Автор: Шароди Диана

Россия делает все, чтобы сконцентрировать вооружение и дестабилизировать ситуацию на границе с Украиной, поэтому и наступление по морю выглядит как вполне реальная угроза. Однако ВМС Украины готово к отражению нападения.

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Об этом в интервью рассказал первый заместитель командующего ВМС Украины, вице-адмирала Андрей Тарасов для Sky News.

Он также рассказал, что ВМС России в последнее время начали применять специальные глушители, для того, чтобы украинские корабли в море теряли связь. Тем не менее, Украина успешно отражает такие провокации. Также Украина готова к атакам с моря.

"Российские силы могут организовать высадку морского десанта. Уровень их подготовки достаточно высок, и они постоянно отрабатывают подобные действия на полигонах, в том числе в Крыму. Если такие силы соберутся, мы должны быть в состоянии предотвратить их высадку. Учитывая, что они существуют, значит, угроза реальна",

— рассказал Тарасов.

Чиновник отметил, что с 2014 года в Украине ведется интенсивная работа над тем, чтобы восстановить морскую пехоту и береговую артиллерию ВМС Украины.

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Напомним, Россия провела военные учения в Черном море в районе аннексированного Крыма. В Минобороны РФ заявили об участии в учениях многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, сторожевого корабля Ладный и дивизиона БПКРК Бастион из состава ракетно-артиллерийского соединения ЧФ.