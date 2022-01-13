Кулеба предложил Кремлю продолжить диалог

Об этом он сказал, комментируя заседание Постоянного совета ОБСЕ.

Единственный способ для России подтвердить отсутствие намерений решать проблемы силовым путем - продолжение дискуссии в устоявшихся форматах, в частности в ОБСЕ. Такое заявление, комментируя заседание Постоянного совета ОБСЕ, сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина продолжает работать над тем, чтобы РФ вместо ультиматумов на тему европейской безопасности начала добросовестно выполнять Хельсинский декалог. В частности, чтобы она прекратила агрессию на Донбассе и деоккупировала Крым.

Кулеба подчеркнул, что Украина продолжит активную работу с международными партнерами над воплощением комплексного пакета сдерживания Кремля от новой волны войны в Европе, который уже начал действовать.

Напомним, ранее министр обороны Швеции Петер Хультквист констатировал, что политика России представляет угрозу системе безопасности Европы. Речь идет об агрессивной настроенности вблизи границы с Украиной, однако данная ситуация касается не только Украины, но и всей Европы.

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