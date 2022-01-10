Политика России несет угрозу безопасности Европы - Швеция

В Министерстве обороны Швеции жестко раскритиковали действия России на международной арене.

| Автор: Шароди Диана

Министр обороны Швеции Петер Хультквист констатирует, что политика России представляет угрозу системе безопасности Европы. Речь идет об агрессивной настроенности вблизи границы с Украиной, однако данная ситуация касается не только Украины, но и всей Европы.

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Об этом пишет издание Bloomberg, цитируя слова чиновника.

Петер Хультквист настаивает на том, что условия "гарантий безопасности" России категорически нельзя принимать.

Чиновник намекнул, что принимать условия России — это означает поступаться собственным суверенитетом при принятии решений в сфере национальной безопасности.

Справка: в понедельник ,10 января, в Женеве в ходе переговоров между Россией и Америкой рассмотрят так называемые "гарантии безопасности", которые выдвинул Кремль. Это будет первый из трех этапов переговоров по данному вопросу. Отдельно США планируют поднять вопрос об угрозе вторжения российских войск в Украину.

"Гарантии безопасности" России - это список требований, выдвинутых к США и НАТО. В них содержаться пункты, например, об отказе США оказывать какую-либо поддержку другим странам в вопросе военного снабжения. В том числе, и отказ от поддержки Украины. Кремль также требует НАТО предоставить письменные гарантии отказа расширения на восток под предлогом того, что Россия якобы чувствует свою небезопасность, если Украина станет частью Альянса.

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Напомним, в Германии объяснили остановку сертификации СП-2. Вопрос о запуске газопровода имеет геополитический характер, признали в МИД Германии, отметив также его несоответствие европейским требованиям.