Новый глава ОБСЕ посетит Донбасс

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, который в 2022 году возьмет верховенство на ОБСЕ, уже запланировал посетить украинский Донбасс.

| Автор: Шароди Диана

Ранее Рау заявлял, что угроза войны в Европе является самой высокой за последние 30 лет / EPA / UPG

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау планирует посетить Украину, в том числе и Донбасс в рамках своего первого рабочего визита. Посетить восточную Украину Рау планирует для того, чтобы оценить реальную ситуацию.

Об этом стало известно на пресс-конференции главы ОБСЕ.

"Я намерен нанести первый визит как глава ОБСЕ в Украину. Безусловно, я приеду на восток страны, чтобы на месте увидеть, какова там ситуация",

— заявил Збигнев Рау.

Ранее Рау заявлял, что угроза войны в Европе является самой высокой за последние 30 лет. Однако он прямо не назвал Россию источником угрозы. Рау считает, что ОБСЕ необходимо сосредоточиться на усилиях для решения проблем в сфере безопасности в Восточной Европе. Прежде всего - для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Напомним, в понедельник, 10 января, в Женеве стартовал первый раунд переговоров между Россией и США по безопасности. Стороны обсудили требования Москвы об отказе от расширения НАТО и озабоченность Запада в связи с концентрацией российских войск на границах Украины.