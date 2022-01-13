Реформа школьного питания: Чем теперь кормят украинских детей

Школьникам больше не видать сосисок, рыбных консервов и кондитерских изделий

Украинские школы и садики полностью перешли на новые правила питания. В детском меню больше не будет консервов, но станет больше молочных и натуральных мясных продуктов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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"Реформа школьного питания началась по инициативе первой леди Елены Зеленской. Технологические карты для обновленного школьного меню разрабатывал кулинарный эксперт Евгений Клопотенко с командой", - заявили в министерстве.

Согласно новым правилам, теперь в детском меню будет ограничено количество соли, сахара и жиров, станет меньше соков, хлеба и картофеля. В то же время детям предложили больше молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, круп и бобовых.

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"Теперь вы не найдете в детской столовой колбасные изделия, сосиски, рыбные, мясные и плодоовощные консервы, кондитерские изделия. Ведь эти продукты обладают высоким содержанием соли, сахара, а некоторые из них — консерванты и трансжирные кислоты, что противоречит принципам здорового питания", - подчеркивают в Минздраве.

Напомним, у 10% протестированных сотрудников школьных столовых нашли стафилококк. Внезапные проверки сотрудников пищеблоков в заведениях образования начались 11 октября.

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