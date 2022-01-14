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На Кировоградщине рейсовый автобус упал в кювет

В Кировоградской области ДТП — в кювет упал рейсовый пассажирский автобус, который вез людей в Польшу.
 |  Автор: Шароди Диана
На Кировоградщине рейсовый автобус упал в кювет
В Кировоградской области упал в кювет рейсовый автобус / dsns.gov.ua

Вечером 13 января в Кировоградской области возле поселка Смолино произошло ДТП — опрокинулся в кювет рейсовый автобус Мариуполь - Свиноуйсьце (Польша). На момент аварии в автобусе были пассажиры, которые направлялись в Польшу. 

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС Украины в Кировоградской области. 

"Вчера вечером на автодороге Стрый - Изварино возле пгт Смолино автобус сообщением Мариуполь - Свиноуйсьце (Республика Польша) опрокинулся в кювет. К счастью, погибших среди пассажиров нет",

— сказано в сообщении спасателей. 

В Кировоградской области упал в кювет рейсовый автобус / facebook.com/MNSKirovograd
В Кировоградской области упал в кювет рейсовый автобус / facebook.com/MNSKirovograd

Местные сотрудники подразделения устранили аварию, спасатели из Малой Виски (населенного пункта поблизости) помогли осветить место происшествия для ликвидации аварии, а также обогрели пассажиров до того времени, пока не прибудет резервный автобус. 

Сообщается, что жертв и пострадавших в результате случившегося нет, все пассажиры продолжили поездку уже на другом автобусе. 

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Напомним, 12 января утром на кольцевой дороге Харькова произошла авария. В результате на месте происшествия погибли три человека. В больницу в тяжелом состоянии доставили двух трехлетних детей. На данный момент оба осиротевших ребенка находятся в тяжелом состоянии, одному из детей провели операцию. Ближайшие родственники уже готовятся к установлению опекунства над детьми. 

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