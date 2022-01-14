В Карпатах ожидается сход лавин, поэтому туристов и местных жителей предупреждают об опасности.

| Автор: Шароди Диана

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Карпатах на выходные. По прогнозам ГСЧС, 14, 15 и 16 января высокая угроза схода лавин.

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Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в пятницу.

Сообщается, что в пятницу и в субботу (14-15 января) на высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Кроме того, на эти дни также объявлен штормовой ветер по всей стране.

Отметим, что лавины опасны для людей из-за своей массы (достигающей иногда нескольких сотен тонн), что приводит к смерти от шока в результате перелома костей, а также слабой или отсутствующей вовсе воздухопроницаемости, из-за чего жертва погибает от недостатка кислорода (асфиксии).

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Напомним, на пятницу, 14 января, и субботу, 15 января, в Украине прогнозируется ухудшение погодных условий — метеорологи обещают сильные порывы ветра и гололедицу. Водителей, пешеходов и туристов, направляющихся в горную местность, предупреждают о высоком уровне опасности.