В Украине объявили штормовое предупреждение на 14 и 15 января — причина

Во многих областях Украины бушует непогода.

| Автор: Шароди Диана

На пятницу, 14 января, и субботу, 15 января, в Украине прогнозируется ухудшение погодных условий — метеорологи обещают сильные порывы ветра и гололедицу. Водителей, пешеходов и туристов, направляющихся в горную местность, предупреждают о высоком уровне опасности.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины на своей странице в Фейсбук.

Синоптики предупредили о непогоде в Украине. 14 и 15 января в Украине прогнозируют сложные погодные условия.

В разных регионах порывы ветра достигнут 15-20 м/с, на дорогах, кроме юга, гололедица. И уровень опасности - желтый.

"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах",

— сказано в предупреждении спасателей.

Сообщается, что в пятницу во всех областях Украины, кроме Юга, порывы ветра достигнут скорости 25-27 м/с. II уровень опасности, оранжевый.

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Напомним, пожар в Харьковском национальном университете потушили. На месте происшествия работал штаб по ликвидации пожара и оперативная группа ГУ ГСЧС в Харьковской области.