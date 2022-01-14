В Запорожье тренер по карате развращал своего 11-летнего ученика

Теперь ему, согласно УК Украины, грозит до 8 лет лишения свободы.

В Запорожье правоохранители передали в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт и материалы уголовного производства в отношении 67-летнего тренера по карате, которого обвиняют в развращении 11-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

По версии досудебного следствия, 67-летний тренер по карате под предлогом обучения боевым искусствам пригласил к себе домой 11-летнего мальчика. Там обвиняемый совершил в отношении ребенка развратные действия.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 156 УК Украины (Развращение несовершеннолетних членами их семей, родственниками или лицом, на которое возложена обязанность по воспитанию потерпевшего или забота о нем). Максимальное наказание по этой статье – 8 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее стало известно, что в Черниговской области полицейские задержали 54-летнего местного жителя, который заманил к себе домой 13-летнюю девочку, угрожал ей, бил и пытался изнасиловать.

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