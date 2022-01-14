В Украине провели операцию "Паутина" по борьбе с детской порнографией

Установлены 23 человека, которые производили и продавали в Интернете детскую порнографию.

В Украине правоохранители провели операцию "Паутина", в рамках которой разоблачили 23 человек, распространявших в Интернете порноконтент с участием детей. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

В частности, установлено, что жительница Черкасс создавала порноконтент с участием двух малолетних дочерей, которым на момент совершения преступления было 6 и 8 лет. Запрещенный контент она продавала в Интернете.

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Кроме того, фигурантка предлагала своему знакомому вступать в интимные отношения с дочерьми на платной основе. Сейчас она находится под стражей, а дети – в центре социально-психологической реабилитации.

В Киеве правоохранители разоблачили местного жителя, который насиловал 5-летнюю дочь своей знакомой и создавал при ее участии детскую порнографию. Ему уже сообщили о подозрении в преступлении.

Кроме того, правоохранители разоблачили четырех жителей Одессы, которые на закрытых форумах продавали запрещенный контент.

На данный момент в результате операции "Паутина" установлены 23 человека из разных уголков Украины, которые производили, распространяли и продавали в Интернете детскую порнографию. Следователи полиции открыли 20 уголовных дел.

Напомним, ранее стало известно, что в Запорожье правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении 67-летнего тренера по карате, которого обвиняют в развращении 11-летнего мальчика.

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Фото с места обыска / gp.gov.ua