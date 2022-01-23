Итоги 22 января: "Омикрон" в Украине и пожар в АТБ

Bigmir.net выделил главные события вчерашнего дня.

С понедельника украинцы смогут потратить "ковидную тысячу" на лекарства

С понедельника, 24 января, некоторые украинцы смогут купить за "тысячу Зеленского" рецептурные и безрецептурные препараты в аптеке. Однако разрешено тратить в аптеках деньги "еПоддержки" не всем, а только тем украинцам, кому есть 60 лет.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль утверждает, что в ближайшем времени будет рассмотрено расширение программы "еПоддержка" на детей от 12 до 17 лет.

Германия не будет поставлять Украине оружие из-за конфликта с Россией

На фоне нависающей угрозы вторжения России в Украину Берлин исключает возможность поставлять оружие украинской армии. Такое заявление сделала министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Чиновница говорит, что политика Германии заключается в том, чтобы не поставлять вооружение летального воздействия в те регионы, где ведется конфликт. Тем не менее, это не значит, что Германия вовсе отказывается от поддержки Украины.

"Омикрон" накрыл почти всю Украину — какие у него симптомы

По состоянию на 22 января Омикрон уже обнаружили в десяти областях, и это количество непрерывно растет. На сегодняшний день штамм коронавируса Омикрон был выявлен в Киеве, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской. Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

В Днепре горит главный офис супермаркета АТБ

22 января в 14:15 в Днепре в девятиэтажном офисном здании сети АТБ, на первом этаже ресторана "Пальмира", возник пожар с распространением с 1 по 7 этажа. Горел утеплитель (минвата) наружной стены девятиэтажного офисного здания сети АТБ с распространением пожара в офисное помещение на 4 этаже.

Россия никогда не нападет на Украину так неожиданно, как в 2014 году, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует никаких наступлений на Донбассе или российские территории. Тем не менее, наступление России уже не будет таким внезапным, как во время оккупации Крыма в 2014 году, так как Украина подготовилась и укрепила армию.

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