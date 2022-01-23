Более 38 тысяч украинцев за день привились от COVID-19

Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 457 249 человек.

В Украине в субботу, 22 января 2022 года, прививки от COVID-19 сделали 38 861 человек, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения. Бустерную дозу вакцины получили 10 234 человека.

Прививку второй дозой COVID-вакцины за минувшие сутки получили 12 656 украинцев, а дополнительную дозу вакцины - 332 человека.

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Вакцинацию 22 января в нашей стране проводили 424 мобильные медицинские бригады, 2 425 пунктов вакцинации и 452 центра вакцинации населения.

Таким образом, всего с начала вакцинации, которая стартовала в Украине 24 февраля 2021 года, первую дозу вакцины уже получили 15 155 836 человек. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 457 249 человек.

Между тем, в Украине с начала пандемии и по состоянию на утро 23 января 2022 года было подтверждено 3 857 455 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 582 908 человек, а 99 215 – умерли от осложнений.

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Напомним, с понедельника, 24 января, некоторые украинцы смогут купить за "тысячу Зеленского" рецептурные и безрецептурные препараты в аптеке. Однако разрешено тратить в аптеках деньги "еПоддержки" не всем, а только тем украинцам, кому есть 60 лет.

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Иллюстративное фото / facebook.com/moz.ukr/