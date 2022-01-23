Карантин в Украине: обновлены эпидемиологические показатели

В целом по Украине, по данным Министерства здравоохранения, СOVID-показатели не превышают норму.

Минздрав Украины сегодня, 23 января 2022 года, обновил эпидемиологические показатели по ситуации с коронавирусом в областях. 10 областей по-прежнему входят в "оранжевую" зону адаптивного карантина, свидетельствуют данные Минздрава.

В частности, в "оранжевой" зоне карантина сейчас находятся Ивано-Франковская, Ровенская, Черновицкая, Сумская, Львовская, Житомирская, Тернопольская, Черниговская, Винницкая и Хмельницкая области. Все остальные регионы входят в "желтую" зону карантина.

Читайте также: "Омикрон" накрыл почти всю Украину — какие у него симптомы

Самая сложная ситуация сейчас в Ивано-Франковской области. Там превышен коэффициент выявления новых случаев инфицирования, уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций. Скоро этот регион войдет в "красную" зону карантина (соответствующее решение уже приняли).

В Украине с начала пандемии и по состоянию на утро 23 января 2022 года было подтверждено 3 857 455 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 582 908 человек, а 99 215 – умерли от осложнений.

Читайте также: "Омикроном" заразятся все, - инфекционист

Напомним, с понедельника, 24 января, некоторые украинцы смогут купить за "тысячу Зеленского" рецептурные и безрецептурные препараты в аптеке. Однако разрешено тратить в аптеках деньги "еПоддержки" не всем, а только тем украинцам, кому есть 60 лет.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.