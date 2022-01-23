В Карпатах отыскали четырех заблудившихся лыжников

Туристы из-за тумана заблудились в районе горы Гимба на горнолыжном курорте Пилипец.

В Закарпатской области 22 января в районе горы Гимба из-за тумана заблудились 4 лыжника, приехавших из Львова, Сум и Днепра. Туристов нашли только ночью, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Служба спасения получила информацию о том, что в районе горы Гимба на горнолыжном курорте Пилипец потерялись четыре лыжника, примерно в 20:00. На их поиски немедленно направили горных спасателей.

Заблудившихся туристов нашли примерно в 01:00 в районе подножия горы Гимба. Состояние их здоровья – удовлетворительное. Лыжников доставили в село Березники.

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Напомним, ранее стало известно, что в Ивано-Франковской области во время восхождения на гору Говерла сорвались три человека. В результате падения погибла 57-летняя женщина, а 32-летняя женщина и 34-летний мужчина получили травмы. Все они жители Одесской области. Следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

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В Карпатах отыскали заблудившихся лыжников / zk.dsns.gov.ua