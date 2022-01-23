Папа Римский призвал христиан помолиться о мире в Украине

Папа Римский Франциск надеется, что в урегулировании ситуации в Украине преобладают переговоры.

Папа Римский Франциск в воскресном приветствии Angelus выразил обеспокоенность в связи с растущей напряженностью вокруг Украины и призвал христиан помолиться 26 января о мире. Об этом сообщило издание Vatican news.

"Я с обеспокоенностью слежу за возрастающей напряжённостью, которая грозит нанести новый удар по миру в Украине и поставить под удар безопасность в Европе... Я призываю всех людей доброй воли вознести молитвы Всевышнему, чтобы все действия и политические инициативы служили человеческому братству, а не частным интересам сторон", - сказал Папа Римский Франциск.

Папа Римский надеется, что в урегулировании ситуации в Украине преобладает диалог и переговоры.

Напомним, Папа Римский Франциск в рождественском обращении к пастве часть своей речи посвятил Украине. Он помолился за мир в нашей стране.

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Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует никаких наступлений на Донбассе или российские территории. Тем не менее, наступление России уже не будет таким внезапным, как во время оккупации Крыма в 2014 году, так как Украина подготовилась и укрепила армию.

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