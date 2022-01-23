В Украину направляется вторая партия оружия от США

В Украину во второй раз летит борт N756CA, который несколько дней назад поставил в Киев первую партию вооружения.

Недавно в Украину прибыла первая поставка летального вооружения от США. Сегодня, 23 января, в Киев снова отправился самолет со второй партией помощи от Штатов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Flightradar24.

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В Украину во второй раз летит борт N756CA, который несколько дней назад поставил в Киев первую партию вооружения. Борт под номером 756CA отправился с авиабазы ВВС США, которая расположена в Калифорнии.

Напомним, что министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы в совместном сообщении подтвердили выделение Украине партии оружия после получения разрешения от США. Они отметили, что поставки вооружений начнутся в ближайшее время.

При этом в Германии отказываются поставлять вооружение Украине.