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В Украину направляется вторая партия оружия от США

В Украину во второй раз летит борт N756CA, который несколько дней назад поставил в Киев первую партию вооружения.
В Украину направляется вторая партия оружия от США
В Украину едет американское оружие / flightradar24.com

Недавно в Украину прибыла первая поставка летального вооружения от США. Сегодня, 23 января, в Киев снова отправился самолет со второй партией помощи от Штатов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Flightradar24.

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В Украину во второй раз летит борт N756CA, который несколько дней назад поставил в Киев первую партию вооружения. Борт под номером 756CA отправился с авиабазы ВВС США, которая расположена в Калифорнии.

Напомним, что министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы в совместном сообщении подтвердили выделение Украине партии оружия после получения разрешения от США. Они отметили, что поставки вооружений начнутся в ближайшее время.

При этом в Германии отказываются поставлять вооружение Украине.

 

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