В Украине за день почти 13 тысяч новых случаев COVID-19

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено более 3,8 млн случаев коронавируса.

В Украине в воскресенье, 23 января, медики зафиксировали 12 915 новых случаев COVID-19, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения. 67 человек умерли от осложнений, а 2 430 – выздоровели.

Состояние здоровья 1 836 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их отправили в больницы.

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Больше всего новых случаев болезни в воскресенье зафиксировали во Львовской области (2036) и в Ивано-Франковской области (1765). Меньше всего – в Луганской (19) и Запорожской (63) областях.

Всего с начала пандемии в Украине уже подтверждено 3 870 370 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 585 338 человек, а 99 282 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 466 084 человека.

Вакцинацию 23 января в нашей стране проводили 348 мобильных медицинских бригад, 1 895 пунктов вакцинации и 419 центров вакцинации населения.

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Напомним, с понедельника, 24 января, некоторые украинцы могут купить за "тысячу Зеленского" рецептурные и безрецептурные препараты в аптеке. Однако разрешено тратить в аптеках деньги "еПоддержки" не всем, а только тем украинцам, кому есть 60 лет.

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Иллюстративное фото / facebook.com/moz.ukr/