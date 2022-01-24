Карантин в Украине: вновь появилась "красная" зона

В целом по Украине, по данным Министерства здравоохранения, СOVID-показатели не превышают норму.

Минздрав Украины сегодня, 24 января 2022 года, обновил эпидемиологические показатели по ситуации с коронавирусом в областях. Ивано-Франковская область из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вошла в "красную" зону адаптивного карантина, свидетельствуют данные Минздрава.

В "оранжевой" зоне карантина сейчас находятся Ровенская, Черновицкая, Сумская, Львовская, Житомирская, Тернопольская, Черниговская, Винницкая, Харьковская и Хмельницкая области. Все остальные регионы входят в "желтую" зону карантина.

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Сложная ситуация сейчас также в Ровенской области. Там превышен коэффициент выявления новых случаев инфицирования и динамика уровня госпитализаций. Если ситуация в этом регионе ухудшится, то он станет очередным кандидатом на "красную" зону карантина.

Между тем, с начала пандемии в Украине уже подтверждено 3 870 370 случаев СOVID-19. Выздоровели 3 585 338 человек, а 99 282 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 466 084 человека.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.

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Иллюстративное фото / moz.gov.ua