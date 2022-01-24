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Первый президентский рейтинг 2022: на чьей стороне большинство украинцев
Больше всего украинцев отдают свои предпочтения двум политикам — действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому и пятому президенту Петру Порошенко.
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Об этом стало известно из данных опроса, опубликованного КМИС.
Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, то 23,5%, вероятнее всего, отдали бы свой голос за Зеленского. Среди тех, кто определился с выбором, 20,9% поддерживают пятого президента Украины Петра Порошенко.
С большим отрывом на третьем месте следует Юлия Тимошенко (11,8%), Игорь Смешко (9,6%), Юрий Бойко (9,3%).
У остальных потенциальных кандидатов поддержка электората куда более низкая.
Социологи подчеркивают — в декабре 2021 года поддержка Петра Порошенко была на уровне 16,7%, в связи с последними событиями в его политической карьере она увеличилась до 20,9%.
Кроме того, ссылаясь на опрос КМИС, фиксируется рост поддержки Смешко (с 6,8% до 9,6%).
У Разумкова показатели поддержки среди населения уменьшились — в декабре было чуть больше 8%, сейчас — 5%.
Напомним, накануне стало известно, что Госдеп США принял решение об эвакуации своих дипломатов и членов их семей из Украины. Спикер украинского МИД заявил, что в Украине такое решение считают "преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения". Тем не менее, Николенко подчеркнул, что Украина уважает право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий.