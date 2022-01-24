"Чрезмерная осторожность": в МИД пояснили эвакуацию дипломатов США из Украины

В украинском МИД прокомментировали решение Государственного департамента США об эвакуации членов семей сотрудников американского посольства в Киеве.

| Автор: Шароди Диана

В МИД приняли в известность решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве / Иллюстративное фото / EPA / UPG

В Госдепе США приняли решение о возвращении их дипломатов из Украины на родину вместе с их семьями. В Украине назвали такую инициативу "проявлением чрезмерной предосторожности".

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Об этом сообщает пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко, пишет РБК-Украина.

"В Министерстве иностранных дел приняли в известность решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также предоставление части сотрудников возможности поехать на добровольной основе",

— заявил Олег Николенко.

Спикер украинского МИД заявил, что в Украине такое решение считают "преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения". Тем не менее, Николенко подчеркнул, что Украина уважает право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий.

Также спикер профильного министерства отметил, что на данный момент нет причин для беспокойства, поскольку за последнее время в стране не произошло никаких кардинальных изменений, и угроза вторжения России остается ровно такой же, как была 8 лет назад.

"Угроза новых волн российской агрессии остаётся постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у государственной границы началось еще в апреле прошлого года",

— резюмировал спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Напомним, власти США призвали граждан отказаться от поездок в РФ. В Россию не рекомендуется ехать из-за "напряженности на границе с Украиной и возможных преследований граждан США".