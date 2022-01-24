Рейтинг партий: За кого бы голосовали Украинцы в начале года

С декабря 2021 года выросла поддержка партии "Европейская солидарность", а поддержка "Слуги народа" снизилась.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в начале 2022 года, то большинство голосов набрала бы партия "Европейская солидарность". На втором месте находится "Слуга народа". На это указывают данные опроса, проведенного КМИС.

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Так, за "Европейскую солидарность" проголосовали бы 16% среди всех опрошенных и 18,9% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте с уровнем поддержки 11,6% и 13,7% соответственно находится "Слуга народа".

Примечательно, что за "Батькивщину" готовы проголосовать 11,3 и 13,7%. Эта партия на третьем месте, но с учетом возможной погрешности, она также может находиться на втором месте. Замыкает список лидеров ОПЗЖ (9,8% и 11,6%).

Более 5% набрали партии "Разумная политика" (6,4% и 7,6%), "Сила и честь" (6,3% и 7,4%) и НАШИ (4,6% и 5,5%).

Данные опроса / kiis.com.ua

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Отмечается, что в сравнении с показателями декабря 2021 года, значительно выросла поддержка "Европейской солидарности", а именно с 15,4% до 18,9%. Поддержка "Слуги народа" наоборот упала с 17,4% до 13,7%. Остальные партии, согласно опросу, свои позиции в рейтинге сильно не меняли.

Исследование проводили 20-21 января. Статистическая погрешность выборки с вероятность 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1 не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% для показателей, близких к 12% и 1,4% для показателей, близких к 5%.

Напомним, ранее был опубликован первый в 2022 году президентский рейтинг. В нем лидирует Владимир Зеленский.

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