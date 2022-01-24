РФ возмутилась вытеснением русского языка в Украине

Российский МИД сделал заявление о ситуации с правами человека в Украине и на оккупированных территориях

В России недовольны тем, что украинский язык вытесняет русский в образовании и других сферах в Украине. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Министерства иностранных дел России.

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Ранее Государственный департамент США опубликовал пресс-релиз, в котором были опровергнуты некоторые распространенные тезисы российской пропаганды. В частности, американцы указали на культурные и политические притеснения украинцев, жесткие репрессии и общую атмосферу страха в оккупированном Крыму и ОРДЛО. При этом Госдеп отметил на отсутствие достоверных данных о притеснениях этнических россиян или русскоязычных граждан на подконтрольных территориях.

Отвечая на заявление Госдепа, российский МИД сообщил, что ситуация с правами человека в Крыму, в том числе правами национальных меньшинств, "не просто улучшилась… а стала качественно другой". В то же время ситуацию с правами человека в Украине МИД РФ считает "вопиющей".

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"Нарушения прав многомилионного русскоязычного населения на Украине достигли чудовищных масштабов. Власти страны принимают дискриминационные законы о языке, образовании, т.н. "коренных народах", вытесняя русский язык из всех сфер жизни", - говорится в заявлении российских дипломатов.

Напомним, в РФ пригрозили защищать "своих граждан" на Донбассе. Российская сторона не в первый раз заявляют об ожидании провокаций со стороны западных стран и Украины.

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