Зеленский вручил разведчикам сертификаты на жилье

Сегодня, 24 января, отмечают День внешней разведки Украины.

Сегодня, 24 января, президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня внешней разведки Украины за преданную службу и профессионализм вручил разведчикам государственные награды и сертификаты на жилье. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности, угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка", – сказал Зеленский.

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Он подчеркнул роль СВР в подготовке материалов по ключевым аспектам безопасности, в сопровождении переговоров в Нормандском формате, Трехсторонней контактной группе, газовой проблематике, вопросах "Северного потока-2", обеспечении консолидированной поддержки Украины со стороны международного сообщества.

"Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов", - добавил Глава государства.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия для полномасштабного вторжения в Украину должна собрать более миллиона солдат. Сейчас РФ собрала возле украинской границы около 127 тысяч военнослужащих.

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