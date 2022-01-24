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Зеленский вручил разведчикам сертификаты на жилье
Сегодня, 24 января, президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня внешней разведки Украины за преданную службу и профессионализм вручил разведчикам государственные награды и сертификаты на жилье. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности, угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка", – сказал Зеленский.
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Он подчеркнул роль СВР в подготовке материалов по ключевым аспектам безопасности, в сопровождении переговоров в Нормандском формате, Трехсторонней контактной группе, газовой проблематике, вопросах "Северного потока-2", обеспечении консолидированной поддержки Украины со стороны международного сообщества.
"Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов", - добавил Глава государства.
Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия для полномасштабного вторжения в Украину должна собрать более миллиона солдат. Сейчас РФ собрала возле украинской границы около 127 тысяч военнослужащих.
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