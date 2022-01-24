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ЕС введет "невиданные ранее" санкции против РФ в случае ее вторжения в Украину
Глава МИД Дании пригрозил России "невиданными ранее" экономическими санкциями со стороны ЕС в том случае, если РФ начнет наступательные действия в отношении Украины.
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Об этом пишет Reuters.
Кофод отмечает, что в ЕС готовят мощные как экономические, так и политические санкции, и они будут куда более жесткими, чем санкции 2014 года.
"Нет никаких сомнений, что мы готовы отреагировать всеобъемлющими, невиданными ранее санкциями, если Россия снова вторгнется в Украину",
— говорит глава МИД Дании Кофод.
"Россия должна знать, президент Владимир Путин должен знать, что цена использования провокаций и военной силы для изменения границ в Европе будет очень и очень высока",
— добавляет Кофод.
Слова о готовности ввести политические и экономические санкции подтвердила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
А в США заявили, что из-за того, что Россия наращивает войска вблизи границы с Украиной, вводить санкции не планируется.
Помимо этого, британское правительство, по примеру других стран ЕС, начало работу над новыми санкциями, которые должны ослабить российскую экономику, если Кремль начнет вторжение в Украину.
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Напомним, НАТО направила истребители и военные корабли из-за угрозы войны в Украине. НАТО из-за того, что Россия наращивает свои войска возле украинской границы, перебросит дополнительные корабли и истребители в страны Восточной Европы.