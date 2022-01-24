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ЕС введет "невиданные ранее" санкции против РФ в случае ее вторжения в Украину

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод заявил, что Россию ждет новый санкционный пакет.
 |  Автор: Шароди Диана
ЕС введет "невиданные ранее" санкции против РФ в случае ее вторжения в Украину
Кофод отметил, что меры будут гораздо более строгими, чем те, что были введены против РФ в 2014 году / EPA / UPG

Глава МИД Дании пригрозил России "невиданными ранее" экономическими санкциями со стороны ЕС в том случае, если РФ начнет наступательные действия в отношении Украины. 

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Об этом пишет Reuters.

Кофод отмечает, что в ЕС готовят мощные как экономические, так и политические санкции, и они будут куда более жесткими, чем санкции 2014 года. 

"Нет никаких сомнений, что мы готовы отреагировать всеобъемлющими, невиданными ранее санкциями, если Россия снова вторгнется в Украину",

— говорит глава МИД Дании Кофод.

"Россия должна знать, президент Владимир Путин должен знать, что цена использования провокаций и военной силы для изменения границ в Европе будет очень и очень высока",

— добавляет Кофод.

Слова о готовности ввести политические и экономические санкции подтвердила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

А в США заявили, что из-за того, что Россия наращивает войска вблизи границы с Украиной, вводить санкции не планируется. 

Помимо этого, британское правительство, по примеру других стран ЕС, начало работу над новыми санкциями, которые должны ослабить российскую экономику, если Кремль начнет вторжение в Украину.

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Напомним, НАТО направила истребители и военные корабли из-за угрозы войны в Украине. НАТО из-за того, что Россия наращивает свои войска возле украинской границы, перебросит дополнительные корабли и истребители в страны Восточной Европы.

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