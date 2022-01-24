Порошенко оконфузился в Раде

Политик оговорился на согласительном заседании.

Экс-президент Украины и действующий нардеп Петр Порошенко оконфузился в Верховной Раде. Курьезный момент произошел, когда он выступал в парламенте. Соответствующее видео опубликовало издание УНИАН.

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Так, во время своей речи на согласительном заседании в Верховной Раде Порошенко сказал, что "они за единство", но "на словах, а не на деле".

"Я еще раз подчеркиваю, мы – за единство на словах, а не на деле", – сказал политик.

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Стоит отметить, что за последнее время это не первый курьезный случай с участием бывшего президента. Например, 17 января Порошенко заснул прямо во время заседания Печерского районного суда Киева, который выбирал ему меру пресечения по делу о государственной измене.

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