Новость о смерти Людмилы Янукович оказалась фейком

В последнее время она проживала во временно оккупированном Крыму.

23 января 2022 года в Сети появилась информация о том, что якобы умерла Людмила Янукович - жена бывшего президента Украины Виктора Януковича. Пресс-секретарь Виктора Януковича Юрий Кирасир опроверг эту информацию, сообщает в своем Telegram-канале "КП в Украине".

"Людмила Янукович умерла час назад. Всегда жалел эту по сути беззлобную простую донецкую бабу, у которой в жизни сложилось все слишком хорошо для того, чтоб спокойно вывозить все, что на нее свалилось", - сообщил недостоверную информацию политтехнолог Владимир Петров.

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Про смерть Людмилы Янукович первоначально рассказали в социальных сетях, а потом эту информацию подхватили электронные СМИ.

Людмила Янукович / УНИАН

О Людмиле Янукович известно мало. Она не дает интервью и избегает публичных выступлений. В последнее время она проживает во временно оккупированном Крыму. Виктор Янукович бросил супругу и ушел к любовнице.

По данным Википедии, Людмила Янукович родилась в 1949 году в Енакиево. Она окончила Макеевский инженерно-строительный институт. Известность к ней пришла в 2004 году. Во время Оранжевой революции на митинге в Донецке она рассказала о "наколотых" апельсинах и "американских" валенках.

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СМИ сообщили о смерти Людмилы Янукович / УНИАН