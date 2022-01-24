"Пятая колонна" в Украине: СНБО призвал Британию назвать все имена

Британцы не стали называть имена всех российских агентов, Украина хотела бы их услышать

Сообщения британской разведки о наличии в Украине "пятой колонны" России не являются сенсацией, но британцы могли бы объявить имена всех российских агентов, о которых им известно. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью "BBC News Украина".

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"Это может быть сенсацией для тех людей, которые не осведомлены о том, что происходит в нашей стране. Мы вполне осведомлены, кто такой Мураев, другие представители РФ, которых не называет английская разведка", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что в Украине знают о "пятой колонне", из-за чего и был запрет на вещание ряда телеканалов, транслировавших пропаганду России. В этом контексте Данилов призвал британцев назвать и остальные имена российских агентов в Украине, о которых им стало известно.

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"Знаете, как говорят: "А вы не можете всех объявить?" Зачем вы их придерживаете? Объявите, пожалуйста, всех. Гораздо интереснее будет", - заявил Данилов.

Напомним, ранее МИД Британии со ссылкой на данные разведки заявил, что Россия намерена создать в Украине марионеточное правительство из лояльных политиков.

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