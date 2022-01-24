Школы Закарпатья уходят на дистанционку

В Закарпатской области школы начнут переходить на дистанционное обучение из-за резкого увеличения количества коронавирусных больных.

| Автор: Шароди Диана

Местная региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС дала рекомендацию школам перейти в дистанционный формат обучения, чтобы избежать еще большего количества больных. Тем более, в западных регионах Украины наблюдается большое количество заболевших именно среди детей.

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Об этом сообщает пресс-центр Закарпатской ОГА в Facebook.

На данный момент в области фиксируется интенсивный прирост количества инфицированных — в течение последней недели количество новых случаев выросло на 87%.

"Да самое главное - болеют наши дети. В последние семь дней в 4 раза больше фиксируют случаев инфицирования COVID-19 среди младшего населения",

— говорит председатель ОГА Виктор Микита.

В связи с этим было принято решение перевести учебные заведения на "дистанционку". Сроки пока неизвестны, но в ведомстве уточняют — дети будут учиться онлайн до стабилизации ситуации.

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Напомним, на Закарпатье завершили спасательную операцию после схождения лавины. Спасатели доставили туристов с полонины в село Гукливый, пострадавший турист самостоятельно обратится к медикам.