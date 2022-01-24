В Украине удвоится прирост COVID - Минздрав

В Минздраве рассчитывают, что благодаря вакцинации новая волна коронавируса в Украине должна пройти спокойнее предыдущих.

В Украине удвоится суточный прирост новых случаев коронавируса по сравнению с волной осени-2021. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в понедельник, 24 января.

"Мы прогнозируем, что как минимум в два раза будет больше количество случаев по сравнению с волной, которая у нас была в октябре-ноябре. В то же время госпитализации будет меньше, также количество смертей должно быть меньше", - сказал Ляшко.

Министр добавил, что благодаря вакцинации новая волна в Украине должна пройти более спокойно, чем предыдущие.

При этом в Украине уже сейчас растет количество случаев коронавируса, отметил глава МОЗ.

"Сегодня отмечается рост количества случаев коронавируса в Украине в два раза с недели на неделю. В то же время количество госпитализации растет, но растет всего на 5%"6 - добавил Ляшко.

Напомним, что ранее Омикрон распространился в 17 регионах Украины. Штамм Омикрон пока не является доминирующим в Украине. Заболеваемость растет три недели подряд.

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