В Украине школы уходят на дистанционку — МОН

Учеников 5-11 классов всех регионов Украины отправляют на дистанционное обучение.

| Автор: Шароди Диана

В связи с ростом количества заболевших, и интенсивным заражением детей старшего школьного возраста, в Министерстве образования и науки Украины представили школам рекомендацию перевести формат образования в дистанционный.

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Об этом сказано на сайте МОН.

Учебным заведениям рекомендуют сделать это уже с завтрашнего дня, 27 января. Минимум две недели ученики будут получать образование посредством онлайн-уроков.

Компе того, в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования также Министерство рекомендует организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме.

Дистанционка рекомендована и высшим учебным заведениям.

Сообщается, что в МОН рекомендуют учебным заведениям разного уровня ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля 2022 года, учитывая необходимые изменения в график образовательного процесса и расписания занятий.

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Напомним, в Луцке фиксируется активное увеличение заболевших, в том числе, и среди детей. Поэтому накануне на местном уровне было принято решение уйти на дистанционку. Сколько она продлится — пока что сложно сказать.