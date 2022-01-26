- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
В Украине школы уходят на дистанционку — МОН
В связи с ростом количества заболевших, и интенсивным заражением детей старшего школьного возраста, в Министерстве образования и науки Украины представили школам рекомендацию перевести формат образования в дистанционный.
Читайте также: Сайт МОН Украины взломали неизвестные
Об этом сказано на сайте МОН.
Учебным заведениям рекомендуют сделать это уже с завтрашнего дня, 27 января. Минимум две недели ученики будут получать образование посредством онлайн-уроков.
Компе того, в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования также Министерство рекомендует организовать переход на обучение по дистанционной и/или смешанной форме.
Дистанционка рекомендована и высшим учебным заведениям.
Сообщается, что в МОН рекомендуют учебным заведениям разного уровня ввести дистанционное обучение с 27 января по 25 февраля 2022 года, учитывая необходимые изменения в график образовательного процесса и расписания занятий.
Читайте также: В Киеве пьяный муж чиновницы МОН попал в ДТП и угрожал полиции, - СМИ
Напомним, в Луцке фиксируется активное увеличение заболевших, в том числе, и среди детей. Поэтому накануне на местном уровне было принято решение уйти на дистанционку. Сколько она продлится — пока что сложно сказать.