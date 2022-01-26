В Крыму силовики пришли с обыском в крымскотатарский комплекс Алем

С утра на месте находятся полиция и ОМОН, которые заблокировали доступ к помещению. Причина обыска неизвестна.

В Симферополе в известный крымскотатарский комплекс Алем с обысками пришли российские силовики. Помещение оцеплено, никого не пропускают. Об этом сообщила член Меджлиса крымскотатарского народа Гайана Юксель.

По ее словам, на месте находятся полиция и ОМОН.

Вход в комплекс заблокирован. Причина обыска неизвестна.

Напомним, в конце прошло года в Крыму был арестован крымский татарин Нариман Аметов. Его обвиняют во взрыве газопровода в селе Перевальное.

А до этого под Феодосией был задержан 23-летний крымский татарин Куртумер Чалгозов. Силовики вломились к нему в дом рано утром. Его увез с собой ОМОН и местонахождение парня неизвестно.



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