Одессит заживо сжег женщину за отказ в интиме

Преступник избил женщину и поджег вместе с домом

В одном из сел Одесской области пьяный мужчина заживо сжег женщину, которая отказала ему в интиме. Об этом говорится в материалах уголовного дела, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

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По данным суда, в злополучный вечер женщина пришла в гости к дочери и зятю. В этот момент там находился еще один друг молодой семьи. Когда застолье закончилась, мужчина решил провести до дома свою новую знакомую, но получил отказ на это предложение.

После того, как женщина вернулась к себе домой, мужчина залез через окно к ней в дом и потребовал интима. В это время в доме также находилась пожилая мать хозяйки.

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Получив очередной отказ, злоумышленник запер старушку на кухне, а затем принялся избивать табуреткой хозяйку, которая отвергла его ухаживания. Когда потерпевшая потеряла сознание, мужчина решил, что она умерла, и поджег дом, чтобы скрыть следы преступления.

Старушка сумела выбраться из дома и позвать на помощь, но избитая дочь так и осталась в горящем доме. Спасти ее не смогли.

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Решением суда мужчина признан виновным незаконном проникновении в жилище, незаконном лишении свободы, умышленном нанесении тяжких телесных повреждений и умышленном убийстве. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Напомним, под Черниговом жестоко убили 22-летнего парня. Злоумышленники были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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