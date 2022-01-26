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"Абсолютно достаточно": Шмыгаль о запасах газа в Украине

В подземных хранилищах находится более 11,5 млрд кубометров газа. Этого хватит до конца отопительного сезона, заверил премьер.
"Абсолютно достаточно": Шмыгаль о запасах газа в Украине

Запасов газа в Украине до конца отопительного сезона абсолютно достаточно. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 26 января.

"Что касается газового вопроса, то в подземных хранилищах сейчас находится более 11,5 млрд кубометров "голубого топлива", - сказал он.

По словам главы правительства, вместе с собственной добычей этого будет "абсолютно достаточно", чтобы "уверенно завершить отопительный сезон".

Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что более половины отопительного сезона в Украине уже позади, а энергосистема обеспечена достаточными резервами.

Накануне сообщалось, что Украина планирует увеличить импорт газа из Венгрии. Операторы работают над введением гарантированных мощностей для импорта газа из Венгрии на постоянной основе, а также максимизацией их уровня.

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