Коррупционные связи Бурбы: журналисты опубликовали видео встреч экс-начальника ГУР МО

Во времена Януковича он был руководителем управления СБУ, снискавшего плохую славу.

Бывший глава ГУР Минобороны Василий Бурба, пытающийся через суд остаться на государственной даче, которую, по словам президента Владимира Зеленского, "ремонтировали" за 11 млн грн, тесно связан с коррупционерами. Подробности рассказали журналисты в рамках проекта "Тени".

Так, в апреле 2020 года Бурба был замечен на элитном бронированном автомобиле Mercedes во время встречи с Владимиром Вильчинским и Константином Куликом. Она проходила в загородном ресторане.

В расследовании говорится, что Кулик работал в военной структуре, но его уволили из-за пропуска переаттестации. В свою очередь САП и НАБУ обвиняли Кулика в незаконном обогащении, но дело было закрыто судом.

В это же время Вильчинский занимал должность в СБУ во время, когда президентом был Виктор Янукович. Он был главой одного из отделов экономической контрразведки, а затем стал зампреда Госпотребинспекции. Васильченко был уволен по статье "за нарушение присяги госслужащего". Есть информация, что он оказывал давление на крупные торговые сети.

Что касается самого Бурбы, то во времена Януковича он руководил управлением "К" СБУ. Оно отвечает за борьбу с коррупцией, но снискало плохую коррупционную славу. Такую информацию журналистам предоставил Егор Соболев, бывший глава Комитета Верховной Рады по противодействию коррупции и бывший нардеп.

"Когда мы формировали антикоррупционное законодательство, мы запретили брать людей из этого управления на государственные должности", — сказал Соболев.

В 2016 году, когда политик следил за исполнением закона об очищении власти, у него появились вопросы к добродетельности назначенного на пост главы ГУР Минобороны Василия Бурбы. Он посылал президенту и в Минобороны запросы, но вместо ответа получил лишь отписки.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал о роли Бурбы в операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".

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