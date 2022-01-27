Перевод часов в Украине - когда переходим на летнее и зимнее время

Когда переводят часы в Украине на летнее и зимнее время в 2022 году и как адаптироваться к новому времени.

| Автор: Шароди Диана

Когда переходим на летнее и зимнее время в 2022 году и как спасти свои биоритмы? / depositephotos.com

В Украине существует сезонный перевод часов на летнее и зимнее время. Несмотря на то, что обсуждения об отмене данного перевода идут уже не первый год, пока что в Украине каждое последнее воскресенье марта и ноября двигают стрелки часов вперед или обратно.

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Куда и когда именно переводить часы — читайте в материале bigmir.net.

Перевод часов определен правительственным постановлением "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Таким образом, на законодательном уровне закреплено, что украинцы переведут часы два раза в год.

На летнее время — на час вперед, на зимнее — на час назад. Если вы до сих пор не запомнили в каком направлении их нужно переводить, то есть одна простая формула: В-В, О-О. Расшифровывается она так: весной — вперед, осенью — обратно.

Перевод часов является стрессом для организма / depositphotos.com

К слову, на современных девайсах нет необходимости вручную переводить время — зачастую на смартфонах и прочих гаджетах время обновляется самостоятельно, как и на смарт-устройствах.

Перевод часов в Украине на летнее время в 2022 году

Перевод часов на летнее время в Украине происходит весной / depositphotos.com

Переход на летнее время осуществляется обычно в последнее воскресенье марта, ночью в 3 часа — то есть стрелки переводятся на час вперед. В 2022 году последнее воскресенье марта — 27 число. Следовательно, в ночь с 26 на 27 марта в 3 часа нужно будет перевести стрелки на час вперед.

Перевод часов в Украине на зимнее время в 2022 году

Перевод часов хотели отменить, но пока что отложили этот вопрос / depositphotos.com

Традиционно часы в Украине за зимнее время переводят в последнее воскресенье октября. Стрелки переводят на час обратно в 04:00. Соответственно, в этом году их нужно будет перевести с 29 на 30 октября в 04:00.

Как адаптироваться к переводу часов

Когда часы переводят на зимнее или летнее время, могут сбиваться биоритмы / depositphotos.com

Не секрет, что перевод часов довольно мощно отображается на биоритмах человека. А нарушение биологических часов может привести к разным последствиям: бессоннице, развитию хронической усталости, чрезмерной сонливости днем, потере аппетита, нервозности и прочим расстройствам.

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Чтобы нормально перенести сезонную смену времени, важно заранее начать себя к ней готовить.

Например, примерно за две недели до перевода часов следует начать засыпать на 10-15 минут раньше, следовательно просыпаться вы будете на 10-15 минут раньше. Сдвигать свой график на небольшой промежуток времени нужно раз в 3-4 дня.

Так, если вы обычно ложитесь спать в 23:00, то попробуйте с понедельника ложиться в 22:45, с четверга сдвиньте свой график еще на 15 минут и ложитесь в 22:30, и уже в воскресенье можно ложиться спать в 22:15. Таким образом тот факт, что вы будете почти на час раньше ложиться, и почти на час раньше вставать не станет весомым ударом по вашему организму, и не собьет биоритмы.

Это поможет постепенно смещать ваши ритмы сна и синхронизировать их с изменением времени.

Еще один действенный совет — в течение недели попробуйте понемногу смещать время ужина. Это поможет структурировать ваш вечер и немного передвинуть время перед сном.

Кроме того, психологи советуют отрегулировать освещение в вашем доме. Открывайте шторы, как только вы проснетесь. Вечером затемняйте комнату, чтобы успокоиться перед сном. Это немаловажно, ведь ложиться и вставать в другое время — стресс для организма. И данный стресс нужно как можно более эффективно смягчить.

Отметим, что кофеин и алкоголь мешают как циклу сна, так и бодрствования. За день или два до перевода времени, ограничьте потребление этих напитков. Это поможет более легко и естественно сместить график сна.

Когда отменят перевод часов в Украине

В октябре 2020 года бывший вице-спикер Верховной Рады, а ныне спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук предложил отменить переход на летнее время.

Стефанчук инициировал законопроект об отмене летнего времени / depositphotos.com

Аргументировал Стефанчук это тем, что в переводе стрелок часов нет экономической целесообразности. А также перевод часов негативным образом влияет на биоритмы человека.

Еще одним аргументом в пользу своей идеи Стефанчук указал противостояние Украины с Россией и, соответственно, необходимость выхода страны из московского часового пояса навсегда.

Проект закона дошел до этапа голосования депутатами, и в первом чтении был поддержан. Однако во втором чтении его не поддержали и отправили на доработку.

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Позднее Руслан Стефанчук в комментарии журналистам пояснил, что в период летнего времени не видит смысла окончательно утверждать этот документ, так как его идея заключается в том, чтобы сохранить для Украины зимнее время, отличающееся от московского на один час. Спикер ВРУ пообещал, что депутаты вернутся к рассмотрению данного документа в период действия "зимнего" времени в Украине.

Тем не менее, по состоянию на конец января 2022 года в Украине еще действует норма о переводе стрелок, поэтому в последнее воскресенье марта важно не забыть сдвинуть стрелки на час вперед.

Напомним, китайский Новый год наступит 1 февраля. Именно в этот день и состоится наступление нового года под покровительством черно-синего Тигра стихии Вода.