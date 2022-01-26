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Германия предоставит Украине военную помощь, но не оружие

Соответствующее решение уже было принято и озвучено в Бундестаге.
 |  Автор: Иван Кузенко
Германия предоставит Украине военную помощь, но не оружие
Иллюстрированное фото / EPA / UPG

Германия предоставит Украине военную помощь, но это не оружие, а военные каски. Об этом сообщила немецкий министр обороны Кристине Ламбрехт, чьи слова передает DPA

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Так, о решении помочь Украине политик сообщила на заседании комитета Бундестага по вопросам обороны. Помощь будет заключаться в предоставлении 5 тыс военных касок. 

"Министр обороны Кристин Ламбрехт объявила, что Германия поставит Украине 5 000 военных защитных касок. Об этом политик сказала членам комитета по обороне в Берлине в среду", — сказано в сообщении издания.

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На этом фоне США доставила в Украину третий груз военной помощи в более 80 тонн. Речь идет о летальном вооружении, а именно о противотанковых комплексах Javelin.

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