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Германия предоставит Украине военную помощь, но не оружие
Германия предоставит Украине военную помощь, но это не оружие, а военные каски. Об этом сообщила немецкий министр обороны Кристине Ламбрехт, чьи слова передает DPA.
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Так, о решении помочь Украине политик сообщила на заседании комитета Бундестага по вопросам обороны. Помощь будет заключаться в предоставлении 5 тыс военных касок.
"Министр обороны Кристин Ламбрехт объявила, что Германия поставит Украине 5 000 военных защитных касок. Об этом политик сказала членам комитета по обороне в Берлине в среду", — сказано в сообщении издания.
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На этом фоне США доставила в Украину третий груз военной помощи в более 80 тонн. Речь идет о летальном вооружении, а именно о противотанковых комплексах Javelin.
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