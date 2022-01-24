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В Германии призвали "не путать" территории Украины и НАТО

В первую очередь государству нужно стабилизировать свою экономику, сообщили в немецком МИД.
 |  Автор: Иван Кузенко
В Германии призвали "не путать" территории Украины и НАТО
Анналена Бербок / EPA / UPG

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала "не путать" территорию Украины и территорию НАТО во время выбора мер реагирования на ситуацию в государстве. Ее слова передает издание Stern.

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Так, Бербок заявила, что "они", будучи Альянсом, с Украиной солидарны.

"Но здесь не стоить путать территорию Альянса и Украину", – сказала политик.

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Вместе с этим министр добавила, что в случае дальнейшей агрессии со стороны России, в рамках НАТО будет дан четкий совместный ответ европейских стран и США.

Что касается Украины, то Бербок считает, мол в первую очередь работать нужно над стабилизацией экономики. Это один из решающих вопросов, которые принимает Германия. По ее словам, немецкая сторона должна поддерживать Киев, чтобы стабильность страны была сохранена.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз выделит Украине 1,2 млн евро из-за конфликта.

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