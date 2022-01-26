Харьковчанка почтой отправила в РФ комплектующие к оружию

В документах на отправку она указала недостоверные данные по содержимому посылки и указала данные постороннего лица.

Сотрудники СБУ разоблачили жительницу Харьковской области, которая организовала отправку в Россию комплектующих к огнестрельному оружию. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным досудебного следствия, фигурантка отправила в Россию при помощи международного почтового сервиса 15 ударно-спусковых механизмов к стрелковому огнестрельному оружию, а также другие комплектующие.

В документах на отправку она указала недостоверные данные по содержимому посылки. Кроме того, она с целью утаивания от таможенного контроля в анкетных данных отправителя указала информацию о постороннем лице.

На таможенном посту в ходе осмотра посылки были обнаружены различные комплектующие к огнестрельному оружию. По данному факту следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. ст. 15, ч. 1 ст. 201 УК Украины (Покушение на контрабанду частей нарезного стрелкового огнестрельного оружия). Фигурантке уже сообщили о подозрении в преступлении. Досудебное следствие продолжается.

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Напомним, ранее стало известно, что сотрудники СБУ предотвратили попытку тайно вывезти из Украины партию одного из самых дорогих металлов в мире. Речь идет про осмий. Один его грамм стоит 200 тысяч долларов.

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