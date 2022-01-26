"Ковидная тысяча": мошенники придумали новую схему обмана

Жертвой злоумышленников по новой мошеннической схеме стал 48-летний одессит.

В Украине мошенники придумали новый способ обмана доверчивых граждан, которые хотят получить 1 тысячу гривен в рамках государственной программы E-Поддержка за вакцинацию от СOVID-19. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Одесской области.

В частности, мошенники предлагают людям перевести деньги за вакцинацию с виртуальной карты на основной банковский счет (карту любого банка). Таким образом они выманивают личные данные и номера карт, а потом снимают с них деньги.

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Жертвой злоумышленников по такой схеме стал 48-летний одессит. У него с банковской карты незаконно сняли 1 800 гривен, после того, как он сообщил мошенникам ее персональные данные. Следователи полиции по данному факту открыли уголовное производство.

Это не первый случай, когда украинцы, желающие получить "ковидную тысячу", становятся жертвами мошенников.

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Напомним, ранее стало известно, что в Хмельницкой области мошенники под видом получения 1 000 гривен за вакцинацию от коронавируса незаконно сняли с банковской карточки 46-летней местной жительницы 32 000 гривен.

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